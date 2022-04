Essen

Ein mit Sturmhaube maskierter Mann hat in Essen einen Discounter mit einer Waffe überfallen und ist dann geflüchtet. Er betrat den Laden am Montagabend und forderte die Kassiererin mit vorgehaltener Schusswaffe auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Daraufhin sei der Täter mit Beute geflüchtet. Die Kassiererin blieb demnach unverletzt.

Suche aus der Luft

Die Polizei setzte zur Suche der Flüchtigen auch einen Hubschrauber ein. Dabei konnten die Beamten den Angaben zufolge einen Rollerfahrer in einem Gebüsch ausfindig machen, der zuvor bei einer Kontrolle geflüchtet war. Ob er etwas mit dem Überfall zu tun hat, sei Gegenstand der Ermittlungen.

RND/dpa