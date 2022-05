Essen

In Essen ist die Polizei an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. „Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck“, schrieb die Polizei auf Twitter am Donnerstagmorgen. Kurz darauf berichtete sie via Kurznachrichtendienst: „Der Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen.“ Also Begründung vermeldet die Polizei einen potenziellen Tatverdacht. Sie schreibt: „Der Verdacht besteht, dass ein Schüler Straftaten an beiden Schulen begehen wollte.“

Die Polizei ermittelt seit gestern Abend. Der Verdacht besteht, dass ein Schüler Straftaten an beiden Schulen begehen wollte. #Borbeck #Polizeieinsatz https://t.co/xOFpXopC9R — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) May 12, 2022

Tatverdächtiger: 16-jähriger Schüler

In einem weiteren Tweet bestätigt die Polizei außerdem das Alter des mutmaßlichen Täters: Es handele sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen deutschen Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums.

Wir können bestätigen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen deutschen Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums handelt. #Polizeieinsatz #Borbeck — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) May 12, 2022

In der katholischen Don-Bosco-Schule mit knapp 800 Schülern hieß es lediglich, es laufe ein Einsatz. Weitere Informationen könne man nicht geben. Auf der Homepage unterrichtet das Gymnasiums die Familien um 07.20 Uhr: „Eilmeldung. Die Schule muss leider heute ausfallen. Begründungen kommen später.“

RND/lka mit dpa