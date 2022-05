Essen

In einer Schule in Essen in Nordrhein-Westfalen gibt es nun drei verschiedene Toiletten: Nach einer jahrelangen Generalsanierung sei im vierten Stock des Heinz-Nixdorf-Berufskolleg im Stadtteil Frohnhausen eine Toilette für diverse Menschen gebaut worden, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“. Diese sei für Menschen an der Schule gedacht, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet fühlen.

In den Räumlichkeiten gibt es Sitztoiletten und Pissoirs. Die Stehklos sind aber anders als auf einer Männertoilette mit einer Trennwand vom Rest des Raumes abgeschnitten, schreibt die Zeitung. Auf die Diverstoilette wird an der Tür mit der Aufschrift „Toilette divers“ hingewiesen.

„Es war der Wunsch der Schule, den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen“, sagte Schulleiter Jörg Gleißnig der Zeitung. Die Toilette werde auch genutzt, bestätigte er.

RND/nis

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter