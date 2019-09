Nachdem Herbststurm „Ignaz“ vergangene Woche den Bahnverkehr im Norden lahmgelegt hatte, nimmt nun das nächste Unwetter Kurs auf den Norden. Der Wetterdienst Wetterkontor warnt vor stürmischen Böen und starken Regenschauern am kommenden Montag.

Unbeständiges Wetter am Wochenende

Der Herbst bringt am Wochenende zunächst ein sehr wechselhaftes Wetter nach Deutschland. Am Freitag sind viele Regenschauer und teilweise Gewitter in Norddeutschland möglich, die sich aber im Laufe des Tages verziehen. Der Samstag wird teilweise etwas sonniger, vor allem im Norden und der Mitte von Deutschland gibt es aber auch immer wieder Schauer. Die Temperaturen bleiben an beiden Tagen recht mild zwischen 17 und 24 Grad.

Experte warnt vor kräftigem Sturm am Montag

Der Sonntag beginnt dann sehr regnerisch, gegen Nachmittag werden auch starke Windböen erwartet. „Südlich der der Main-Linie sind Temperaturen um die 20 Grad zu erwarten“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. In der Nacht zu Montag nimmt der nächste Herbststurm dann an Fahrt auf: Ein Tiefdruckgebiet aus dem Westen bringt Gewitter und starke Regenschauer über den Norden bis hin zur westlichen Ostsee.

„Am Montag erwarten wir dann einen kräftigen Herbststurm, der sich von Großbritannien über die Ostfriesischen Inseln Richtung Osten ausbreitet“, warnt Jürgen Schmidt. Stürmische Windböen und Starkregen halten den ganzen Tag über an. Vorerst bleibt der Süden vom aufziehenden Sturm verschont.

RND/al