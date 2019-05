Iserlohn

Vermeintliche Eichenprozessionsspinner haben sich in Iserlohn nach einem großen Feuerwehreinsatz als Larven einer harmlosen Motte entpuppt. Am Montag gab es Entwarnung, wie eine Sprecherin der Stadt sagte.

Nach Hinzuziehung von Fachleuten am Montag sei festgestellt worden, dass es sich um die Gespinstmotte handele, die ganz ähnliche Nester baue. Anders als der gefürchtete Eichenprozessionsspinner hat sie aber keine giftigen Brennhaare. Diese können bei Menschen Atemwegsprobleme und Hautreizungen auslösen.

Mit 30 Kräften war die Feuerwehr am Sonntagabend im Einsatz gewesen, um großflächige Nester gezielt mit Gasbrennern abzubrennen. In der Annahme, dass es sich um Gespinste des gefährlichen Eichenprozessionsspinners handele, waren die Feuerwehrleute in Schutzanzügen und Atemschutzfiltern ausgerüstet vorgegangen. Die Straße und umliegende Fußwege waren gesperrt worden. Erst als am Montag weitere Raupennester weggeflammt werden sollten, stellte man den Irrtum fest.

Von RND/dpa