Moers

Auf dem Heimweg aus dem Urlaub ist eine vierköpfige Familie bei einem Unfall auf der A40 schwer verletzt worden.

Der 58-jährige Vater war am frühen Sonntagmorgen nach eigener Aussage vor Übermüdung am Steuer eingeschlafen, wie die Polizei Düsseldorf am Montag mitteilte. Er verlor bei Moers die Kontrolle über das Steuer, so dass das Auto über mehrere Fahrstreifen driftete, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in der angrenzenden Böschung überschlug.

Der Fahrer, seine 10 und 15 Jahre alten Kinder sowie seine 41-jährige Frau kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von RND/dpa