Borna/Kiew

Der sächsische Feuerwehrmann Steve Meiling ist auf dem Weg nach Kiew angeschossen worden. Das teilte die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) am Freitag auf LVZ-Anfrage mit. Die Rathauschefin hält Kontakt zu dem 42-Jährigen, der seine Ehefrau Anna Meiling aus dem Kriegsgeschehen in der Ukraine nach Borna (Sachsen) holen wollte.

Bei Kiew unter Beschuss geraten

Meiling sei kurz vor der unter russischem Beschuss stehenden ukrainischen Hauptstadt gewesen, als er offenkundig beschossen wurde. Sein Handy sei verbrannt, er selbst im Krankenhaus. Bisher gebe es nur eine Verbindung über Facebook, so Luedtke weiter.

Bornaer bangt um seine Frau und Kinder

Meiling war am Donnerstagmittag von Borna aus in die Ukraine aufgebrochen. Dort hält sich seine 33-jährige Frau auf, die er vor einem Monat geheiratet hatte. Sie hatte wegen ihres abgelaufenen Visums zunächst wieder in die Ukraine zurückkehren müssen. Der Bornaer fürchtet um ihr Leben und das ihrer Kinder, nachdem russische Streitkräfte seit Donnerstag eine Invasion in der Ukraine begonnen haben.

Von Nikos Natsidis