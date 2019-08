Zinnowitz

Magen-Darm hat jeder Mal. In einer Sportschule in Zinnowitz auf der Insel Usedom hat ein Virus in der Nacht zu Donnerstag allerdings für einen Großeinsatz gesorgt: 57 der insgesamt 164 Gäste seien an einem Magen-Darm-Virus erkrankt, teilte am Donnerstagvormittag Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der " Ostsee-Zeitung" (OZ) mit.

Dem Bericht der Zeitung zufolge kamen Notärzte und Rettungskräfte zu der Sportschule, in der Kraftsportler, aber auch Familien mit Kindern untergebracht sind. Noch in der Nacht wurden die Betroffenen versorgt, eine Person sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen 107 Gäste habe man „separiert“: Sie dürften die Sportschule nicht verlassen, um die Ansteckungsgefahr zu bannen. „Die Betroffenen müssen auf ihrem Zimmer bleiben“, so der Landkreis-Sprecher zur OZ.

An Sportschule in Zinnowitz wurden Proben entnommen

Es seien Proben genommen worden, die nun in Regie des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes ausgewertet würden, um die Ursache der Infektion zu ermitteln.

RND/OZ/ Tom Schröter