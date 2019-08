Helsinki

Große Feier im finnischen Nirgendwo: Nach dem Gewinn des mit 90 Millionen Euro gefüllten Eurojackpots hat eine Kleinstadt in Finnland den Riesengewinn mit Kaffee und Kuchen gefeiert. Dazu wurden alle Interessierten am Freitag in den Supermarkt in der Gemeinde Siilinjärvi eingeladen, in dem sich 50 frisch gebackene Lotto-Millionäre an dem erfolgreichen Tippschein beteiligt hatten. Auch Ladenbesitzer Jyrki Huttunen genehmigte sich ein Stück von dem Kuchen, der mit dem Eurojackpot-Logo verziert war.

Sieben Wochen nicht geknackt

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Jackpot in der europäischen Lotterie auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden war. Dank der Gewinnzahlen 15-18-19-41-42 und den beiden Eurozahlen 4 und 6 - die passenderweise in der finnischen Hauptstadt Helsinki gezogen wurden - ging er am vergangenen Freitag schließlich an die Tippgemeinschaft in Siilinjärvi.

Hinzu kamen Gewinne in unteren Kategorien, die die Gesamtsumme noch einmal um knapp zwei Millionen Euro steigerten. Die Kleinstadt liegt rund 400 Kilometer nordöstlich von Helsinki.

Lesen Sie auch: Das könnten Sie sich mit 90 Millionen Euro leisten

dpa/RND/cwo