Die am 21. März in China abgestürzte Boeing 737-800 könnte absichtlich Richtung Boden gelenkt worden sein. Das ergäben die vorläufigen Auswertungen der Flugdaten aus der Blackbox, wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf US-Offizielle berichtet.

Die Maschine war von der Reiseflughöhe plötzlich fast senkrecht Richtung Boden gefallen. Das vom Aufprall der Maschine ausgelöste Feuer war so groß, dass es auf Satellitenaufnahmen der US-Raumfahrtbehörde Nasa sichtbar war. In dem bergigen Gebiet wurden nach einiger Zeit zwei Blackboxes gefunden. Aus diesen Daten würde hervorgehen, dass die Kontrollinstrumente so bedient wurden, dass sie den Absturz ausgelöst haben könnten.

Bei dem Absturz von China-Eastern-Flug MU 5735 sind 132 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Unfallstelle befindet sich in der autonomen Region Guangxi im Südosten Chinas.

RND/sebs

