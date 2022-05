Frau 88 Stunden nach Gebäudeeinsturz in China gerettet

Mehr als drei Tage nach dem Einsturz eines Gebäudes in China sind zwei weitere Menschen lebend gerettet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Dienstag, am Morgen und am Montagnachmittag seien eine Frau und ein Mann aus den Trümmern in der Stadt Changsha in der Provinz Hunan geholt worden. Die Frau sei 88 Stunden lang eingeschlossen gewesen; sie habe Rettungskräfte auf sich aufmerksam gemacht, indem sie auf Gegenstände geschlagen habe. Die Frau sei bei Bewusstsein gewesen und habe sich mit den Einsatzkräften unterhalten können.

Das sechsstöckige Gebäude war am Freitag eingestürzt. Die Polizei hat neun Personen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Vorschriften festgenommen. In dem Hochhaus hatten sich eine Wohnung, ein Café und Geschäfte befunden.

RND/AP