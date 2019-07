Voerde

Alptraum an einem Bahnsteig am Niederrhein: Ein Mann hat eine ihm völlig unbekannte 34-Jährige am Bahnhof in Voerde vor einen einfahrenden Zug gestoßen und somit getötet. Was wir bislang über den Fall wissen.

Was ist über den Täter bekannt?

Der 28-Jährige war nach Polizeiangaben schon vorher gewalttätig. Er sei der Polizei unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzungen bekannt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann aus Hamminkeln habe in der Vergangenheit auch zwei Freiheitsstrafen als Ersatz für Geldbußen verbüßt, sagte die Sprecherin am Montag. Der Serbe sei in Deutschland geboren. Laut „Bild“-Zeitung berichteten Nachbarn, der Mann habe ihr Dorf regelrecht „terrorisiert“.

Wer ist das Opfer?

Das 34 Jahre alte Opfer sei Mutter einer 13-jährigen Tochter. „Die Frau hinterlässt Mann und Kind“, sagte die Polizeisprecherin. „Meine Frau wurde heute ermordet. Sie wurde vor einen Zug geschubst, von einem Fremden ohne Grund“, schrieb ihr Ehemann laut „Bild“-Zeitung nur Stunden nach der Tat auf Facebook.

Was könnte die Tat ausgelöst haben?

Der Beschuldigte soll die Frau aus Voerde heimtückisch und aus Mordlust ins Gleisbett vor den einfahrenden Zug gestoßen haben. Täter und Opfer kannten sich laut Polizei vor dem Angriff am Samstagmorgen nicht. Auch gab es auf dem Bahnsteig in dem Ort am Niederrhein keinen Streit zwischen den beiden, so die Auskunft der Ermittler.

Wie gehen die Ermittlungen weiter?

Menschen aus dem Umfeld des 28-Jährigen, der wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, würden jetzt befragt, um die zentrale Frage zu klären: „Warum geht jemand auf den Bahnsteig und schubst jemanden auf die Gleise“, sagte die Polizeisprecherin. Sie konnte nicht sagen, ob der Mann inzwischen gestanden habe.

