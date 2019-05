Panorama Überraschung - Frau rechnet mit Fünflingen – plötzlich kommen sechs Babys zur Welt Nach der Geburt von Sechslingen in Polen freuen sich die Ärzte. Den Neugeborenen gehe es erstaunlich gut. Während sie im Brutkasten in Krakau liegen, müssen die Eltern zu Hause etwas umplanen: Sie hatten mit einem Kind weniger gerechnet.

Eines der Sechslinge liegt in einem Brutkasten. Polens erste Sechslinge – vier Mädchen und zwei Jungen – sind am Montag in Krakau per Kaiserschnitt in der 29. Schwangerschaftswoche entbunden worden. Quelle: Beata Zawrzel/AP/dpa