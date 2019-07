Mülheim

Georgi S. (14) ist der mutmaßliche Haupttäter der Gruppenvergewaltigung von Mülheim, er sitzt seit knapp einer Woche in Untersuchungshaft. Im Internet ist jetzt ein Video eines Jugendlichen aufgetaucht, der frauenverachtende Sprüche von sich gibt – es soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um Georgi S. handeln.

In dem Video, das bei Youtube abrufbar ist, ist ein Jugendlicher mit einer Zigarette zu sehen, der vor der Kamera rappt und dabei frauenfeindliche Beleidigungen von sich gibt. Dabei handelt es sich um Georgi S., wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und RTL berichten.

Georgi S. wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft

Gegen den inhaftierten 14-Jährigen war wegen Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft angeordnet worden. Er soll in der Vergangenheit in noch strafunmündigem Alter wegen zwei sexueller Belästigungen aufgefallen sein, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Über weitere Taten oder Verdachtsfälle wurde zunächst nichts bekannt. Georgi S. hat laut Stadtverwaltung schon länger an einer Präventivmaßnahme teilgenommen.

Insgesamt drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige stehen im Verdacht, in Mülheim eine junge Frau (18) in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Bei allen handelt es sich nach Polizeiangaben um bulgarische Staatsangehörige. Eine Rückführung der Familien der mutmaßlichen Vergewaltiger ist nach Angaben der Stadt Mülheim nicht möglich.

