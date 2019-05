Miami

Gemeinsam wollte sie von Miami nach Mallorca fliegen. Doch kurz vor dem Start kullerten bei der 18-jährigen Laura Sophie Müller die Tränen. Ihr Freund, der Schlagersänger Michael Wendler (46) tröstete seine Freundin. Was war passiert?

Die „Bild“-Zeitung zitiert einen Augenzeugen, der am selben Gate wie das Promi-Pärchen auf das Boarding wartete: „Sie fing plötzlich an zu weinen und er tröstete sie immer wieder, nahm sie in den Arm.“ Er habe erst nicht gewusst, was los sei – bis das Boarding begann und der Wendler getrennt von seiner Freundin einsteigen durfte. In die Business-Class. „Sie stieg erst später ein, war offensichtlich auf die Economy-Class gebucht.“

Michael Wendler : „ Laura fand es natürlich schade, dass wir nicht zusammen fliegen“

Der „Bild“ sagte Michael Wendler, warum Laura nicht neben ihm sitzen durfte: Ursprünglich hätten sie andere Flüge gebucht, dann musste der Sänger früher zurück nach Mallorca. „ Laura fand es natürlich schade, dass wir nicht zusammen fliegen. Darum habe ich sie auf meinen Flug gebucht, allerdings gab es keine Business-Plätze mehr. Darum ist sie Eco geflogen. Aber so konnten wir wenigstens zusammen fliegen.“ Trennungsschmerz verursachte also tatsächlich die Tränen.

Gemeinsam mit seiner Freundin Laura ist Michael Wendler auch in der VOX-Auswandererdoku „Goodbye Deutschland“ zu sehen.

Von RND