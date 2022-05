Washington

Ein wilder Fuchs ist im Nationalen Zoo in der US-Hauptstadt Washington in ein Vogel-Gehege eingedrungen und hat 25 Amerikanische Flamingos und eine Spießente getötet. Drei weitere Flamingos seien verletzt worden und würden im Tierkrankenhaus behandelt, teilte der Zoo am Dienstag mit. „Dies ist ein herzzerreißender Verlust für uns und für alle, denen unsere Tiere am Herzen liegen.“ Mitarbeiter hätten die toten Tiere am frühen Montagmorgen entdeckt und einen Fuchs in dem Außengehege gesichtet. Der Fuchs sei danach entkommen.

Das Gehege sei zuletzt am Sonntagnachmittag kontrolliert worden, hieß es in der Mittelung weiter. Am Montag sei dann ein neues Loch in dem Metallgitter am Außenbereich festgestellt worden. Rund um den Außenbereich seien Lebendfallen aufgestellt worden, um etwaige Raubtiere zu fangen. Außerdem seien Kamerafallen mit Infrarotsensor errichtet worden, um nächtliche Aktivitäten festzuhalten.

RND/dpa