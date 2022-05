Wer heute seinen Führerschein in einer Fahrschule macht, zahlt durchschnittlich rund 700 bis 800 Euro mehr dafür als noch vor fünf Jahren. Das bestätigt Kurt Bartels, stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „2017 waren es rund 1800 bis 2200 Euro, heute sind es im Durchschnitt 2500 bis 3000 Euro“, so seine Einschätzung. Es hänge auch immer davon ab, wieviele Fahrstunden die Schülerinnen und Schüler bräuchten.

Doch woran liegt die Kostenexplosion? „Der Preisanstieg ergibt sich aus dem generellen Anstieg von Lebenshaltungskosten, Spritpreisen, Fahrzeugkosten“, sagt Bartels. Die Spritkosten seien aktuell fast doppelt so hoch wie noch vor einigen Jahren, auch durch den Krieg in der Ukraine. Außerdem sei auch die Fahrprüfung etwas ausgeweitet worden, was zur Folge habe, dass im Schnitt etwas mehr Fahrstunden benötigt werden würden. „Heute brauchen die Schülerinnen geschätzt drei bis vier Fahrstunden mehr als noch vor fünf Jahren“, meint der Experte. So seien heute 30 bis 45 Fahrstunden im normalen Rahmen.

Tipp zum Kostensparen in der Fahrschule

Einen Tipp zum Kostensparen hat Bartels vom BVF auch: „Wenn man sich dafür entscheidet, den Führerschein zu machen, sollte man es auch stringent durchziehen.“ So brauche man weniger Fahrstunden als wenn man längere Pausen dazwischen einlege.

Was überrascht: Während die steigenden Lebenskosten auch die Fahrschulpreise nach oben treiben, hat die Pandemie das offenbar nur geringfügig getan. „Die Fahrschulen sind sehr gut ausgelastet im Moment, durch Corona gab es keinen großen Einbruch“, berichtet Bartels. Die geforderten Hygienemaßnahmen seien finanziell zwar zum Teil auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben worden, aber das habe keinen großen Unterschied gemacht. Noch immer würde bei vielen Fahrschulen bei den Fahrstunden und vor allem bei der Prüfung Maske getragen, Pflicht sei das aber in den meisten Bundesländern nicht mehr, so der Experte.

