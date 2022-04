Tignale

Ein deutscher Windsurfer wird am Gardasee vermisst. Einsatzkräfte der Küstenwache und der Polizei suchten den 54 Jahre alten Mann seit Samstag, wie die Guardia Costiera in Salò am Sonntag bestätigte. In der Nacht wurde das Brett des Mannes entdeckt, von dem Freizeitsportler aber fehlte am Vormittag noch jede Spur. Woher in Deutschland er komme, wurde auf Anfrage nicht mitgeteilt.

Neben Helfern der Polizei, der Küstenwache und der Feuerwehr sind auch mehrere Boote und Hubschrauber im Einsatz, um den Mann zu lokalisieren. Nach Angaben des „Giornale di Brescia“ wurde er gegen 16.30 Uhr am Samstag zum letzten Mal gesehen. Dann sei starker Wind über dem bei Touristen beliebten See aufgekommen und habe den Deutschen mit dessen Brett offenbar vom Ufer weggetrieben.

RND/dpa