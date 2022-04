Brunsbüttel

Am Bürofenster von Frank Schnabel schippert ein riesiges Frachtschiff vorbei. Ein imposanter Anblick – für Schnabel allerdings ist er Alltag. Der Hafenchef sitzt in der obersten Etage eines mit Glasfronten verzierten Backsteingebäudes. Zusammen mit seinem Team sorgt er hier für den reibungslosen Betrieb des Brunsbütteler Hafens – und schmiedet nebenbei Pläne für die Zukunft.

Diese Pläne konzentrieren sich derzeit vor allem auf eine grüne, matschige Wiese, nur wenige hundert Meter vom Hafenareal entfernt. Das große Gebiet zwischen den Anlegeplätzen und mehreren Industrieunternehmen ist schon seit vielen Jahren als Standort für ein Flüssiggasterminal angedacht, kurz LNG – gebaut wurde es hier jedoch nie.

„Ich habe diese Idee eigentlich schon seit über zehn Jahren“, erinnert sich Schnabel im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seinerzeit habe sich ein Investor erstmals für ein Flüssiggasterminal in Deutschland interessiert und sich auch Brunsbüttel angeschaut. Aus den Plänen wurde am Ende nichts – und auch alle weiteren Versuche, ein LNG-Terminal in Brunsbüttel zu erreichten, scheiterten kläglich.

Eine alte Idee feiert ein Comeback

Heute ist das Thema so aktuell wie nie zuvor. Mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine versucht die Politik händeringend, von russischen Gaslieferungen wegzukommen. LNG könnte genau dieses Problem lösen, gäbe es nur die entsprechenden Lagerbehälter dafür.

Anders als Erdgas würde LNG, kurz für Liquified Natural Gas, nicht über Pipelines direkt nach Deutschland transportiert. Stattdessen wird Erdgas auf Temperaturen von –162 Grad Celsius heruntergekühlt und damit verflüssigt. Dann kann es mit Schiffen weitertransportiert werden – beispielsweise aus den USA, Australien oder Katar zu einem Flüssiggasterminal nach Deutschland.

Das Problem: Ein Terminal für dieses Gas existiert bislang nicht. Dabei hatte Frank Schnabel schon 2014 vor möglichen Engpässen gewarnt. Kurz nach der russischen Annexion der Krim warb der Hafenchef immer wieder öffentlich für eine Diversifizierung der Gasversorgung und eine Unabhängigkeit vom russischen Gas. Es folgten Treffen mit mehreren Politikerinnen und Politikern, unter anderem auch dem Staatssekretär des damaligen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel (SPD).

Zu viel Vertrauen in Russland

Der Tenor all dieser Gespräche: Ein LNG-Terminal in Brunsbüttel werde zwar grundsätzlich begrüßt – der Bund allerdings wollte sich nicht daran beteiligen. „Man hat die Gasversorgung durch Russland für sicher gehalten“, erinnert sich Schnabel. „Es wurde schlichtweg keine Notwendigkeit für ein Flüssiggasterminal gesehen.“

Heute ist die Lage eine völlig andere. Als „Wechselbad der Gefühle“ beschreibt Frank Schnabel die vergangenen Wochen. Noch vor einigen Monaten sei das gewünschte LNG-Terminal in Brunsbüttel für tot erklärt worden – mit den Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze allerdings habe sich die Stimmung dann schlagartig gewandelt. Und als Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dann schließlich öffentlich dafür warb, die Gasversorgung zu diversifizieren, klingelten im Verwaltungsgebäude des Brunsbütteler Hafens dauerhaft die Telefone.

Aber ist LNG tatsächlich eine kurzfristige Lösung, um sich von russischen Gasimporten abhängig zu machen?

Die Voraussetzungen sind gut

Immerhin: Die Voraussetzungen sind auf dem Hafengelände in Brunsbüttel schon ganz gut. Es gibt einen Liegeplatz für Gefahrgut, die Mitarbeitenden und auch die anliegenden Firmen hätten bereits seit Jahrzehnten Erfahrung mit Gütern wie Rohöl oder Propangas, der Hafen sei ein zertifizierter Störfallbetrieb. Bis hier aber tatsächlich Flüssiggas umgeschlagen werden könnte, dürfte dennoch einige Zeit vergehen.

Beim geplanten Terminal auf der Wiese geht Frank Schnabel von einer reinen Bauzeit von etwa zwei Jahren aus. Das Terminal bestünde dann aus mehreren riesigen Tanks, in denen das flüssige Gas gelagert werden könnte. Anschließend würde es entweder per Straße oder Schiene flüssig weitertransportiert – oder vor Ort in Gas umgewandelt und direkt ins Netz eingespeist. Die notwendigen Infrastrukturen dafür seien bereits vorhanden.

Noch viel Platz: Auf dieser grünen Wiese nahe des Hafenareals soll das geplante LNG-Terminal entstehen. Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Die deutlich schnellere Lösung, sagt Schnabel, wäre eine sogenannte Floating Storage Regasification Unit, kurz FSRU. Dabei handelt es sich um eine Art schwimmendes LNG-Lager, ein spezieller Schiffstyp, der nur an den Hafen von Brunsbüttel herangefahren werden und dort liegen müsste. Das Schiff ist in der Lage, Flüssiggas zu lagern und an Bord wieder zu Gas machen. Nötig wäre dann nur noch eine Pipelineanbindung von dort zum Gasnetz im Brunsbütteler Industriegebiet – und schon könnte ganz Deutschland mit Gas versorgt werden.

Langwieriger Genehmigungsprozess

Eine solche Lösung, so glaubt Frank Schnabel, könnte theoretisch in einigen Monaten stehen. Der Hafenchef befürchtet allerdings, dass der Genehmigungsprozess der Behörden deutlich länger dauern könnte. „Im Regelfall sprechen wir hier von mehreren Jahren, das wäre in dieser Situation eindeutig zu lange.“

Brunsbüttel wäre zudem nicht der einzige Standort, an dem ein solches Terminal gebaut werden müsste. Um Deutschland tatsächlich unabhängig von russischem Gas zu machen, wären auch weitere Lagerplätze an anderen Standorten notwendig, im Gespräch sind dafür derzeit vor allem Wilhelmshaven und Stade in Niedersachsen. Wären diese schnell errichtet, könnte LNG etwa zwei Drittel der derzeitigen Erdgasimporte aus Russland ersetzen, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schätzt.

Und wenn es doch länger dauert? Was wären die Alternativen?

Erdgasförderung in Deutschland am Limit

Fest steht: Die reguläre Erdgasproduktion ohne Russlands Hilfe wird nicht reichen, um Deutschland langfristig zu versorgen. Rund 80 Milliarden bis 100 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht das Land jährlich. Rund 50 Milliarden davon kommen aus Russland. Andere Lieferanten, wie etwa Norwegen, arbeiten bereits an ihrer Kapazitätsgrenze.

Ernüchternd ist auch der Blick auf die Produktion im Inland. Die Fördermenge von Erdgas in Deutschland ist seit Jahren rückläufig, weil sich die erschlossenen Gas- und Ölfelder, vor allem in Niedersachsen, zunehmend leeren. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hält es aber immerhin für möglich, noch weitere Vorkommen zu erschließen. Derzeit schlummern in deutschen Böden noch 32,4 Milliarden Kubikmeter gesicherter Erdgasvorkommen im Boden.

Ein Hoffnungsschimmer ist derzeit vor allem eine umstrittene neue Gasförderplattform in der Nordsee. Der Betreiber One-Dyas hofft, diese im Winter 2024 in Betrieb nehmen zu können – dann könnten jährlich immerhin rund zwei Milliarden Kubikmeter Gas gefördert werden. Aber auch das dauert noch mindestens zwei Jahre.

Alternative Biogas?

Rund 50 Kilometer vom Brunsbütteler Hafen entfernt arbeitet Rainer Bonnhoff an einer etwas anderen Alternative, die zudem auch bereits funktioniert. Der Landwirt betreibt auf seinem Hof im kleinen Ort Klein Offenseth-Sparrieshoop seit inzwischen 16 Jahren eine Biogasanlage – und versorgt damit einen Großteil seines Dorfes mit Wärme. Unter anderem die Schule, die Sporthalle, die Feuerwehr und das Gemeindehaus werden durch Bonnhoffs Anlage beheizt, auch dutzende Privathäuser hat der Landwirt inzwischen an sein eigenes Netz angeschlossen.

„Ich ärgere mich, dass Biogasanlagen in der aktuellen Diskussion fast gar keine Rolle spielen“, sagt Bonnhoff dem RND. Der Landwirt sieht vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Verantwortung. „Der kommt doch aus Schleswig-Holstein – der weiß, was man hier alles machen könnte.“

Beim Biogas werden nachwachsende Rohstoffe zusammen mit Gülle oder Mist in einen Behälter eingebracht und dann in einer anaeroben Umgebung, das heißt ohne Sauerstoff, durch Bakterien biologisch abgebaut, wodurch Gas entsteht. Alternativ dazu gibt es auch Biogasanlagen, die mit Abfällen betrieben werden. Rainer Bonnhoff nutzt für seinen Betrieb vor allem Mais.

Schlechte Umweltbilanz

Der Fachverband Biogas im bayerischen Freising sagt, die Biogasproduktion könne langfristig die Hälfte der Gasimporte aus Russland ersetzen. Und auch das Nachbarland Dänemark zeigt, dass das geht: 2021 hatte Biogas hier bereits einen Anteil von 25 Prozent an der dänischen Gasversorgung. Bis 2034 will das Land seinen gesamten Gasbedarf durch Biogas decken.

DIW-Studie: Verzicht auf russisches Gas im Winter möglich

Eine ganz schnelle Lösung für Deutschland ist allerdings auch Biogas nicht. Der Fachverband spricht bei einer Verdoppelung der Produktion von einer Zeitspanne von etwa fünf bis zehn Jahren. Bislang liefern die Anlagen der Landwirte vor allem Strom ins deutsche Netz oder Wärme in die direkte Umgebung – wie eben Rainer Bonnhoff. Für eine direkte Gaseinspeisung müssten viele Anlagen erst einmal umgerüstet werden – und dazu bräuchte es ein klares Signal aus der Politik.

Und dann wäre da ja auch noch der Umweltaspekt. Flüssiggas beispielsweise müsste zunächst um die halbe Welt geschippert werden und stamme häufig aus Ländern, die Fracking zur Förderung einsetzten, so die Kritik von Umweltverbänden. Beim Biogas wird vor allem der massive Maisanbau kritisiert, der das Nitratproblem verschärft und die Artenvielfalt leiden lässt.

Heizen mit erneuerbaren Energien

Als Alternative zum russischen Gas sehen Umweltschützer daher vielmehr die Umrüstung von Heizsystemen auf erneuerbare Energien. Dazu könnten die Heizanlagen in Häusern durch Wärmepumpen oder Solartherme-Anlagen ersetzt werden. Geht es nach der Umweltschutzorganisation Greenpeace soll genau das in den kommenden Jahren massiv gefördert werden, um Öl- und Gasheizungen in privaten Haushalten komplett zu ersetzen.

Eine Wärmepumpe beispielsweise funktioniert ganz ähnlich wie ein Kühlschrank. Während der Kühlschrank allerdings seinem Innenraum die Wärme entzieht und nach draußen abgibt, entzieht die Wärmepumpe dem Außenbereich die Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Die Umrüstung von einer Gasheizung auf eine Wärmepunkte ist allerdings teuer: Mit Kosten zwischen 15.000 und 30.000 Euro ist zu rechnen, je nach Art und Dimensionierung der Pumpe. Aber: Sie wäre im Zweifel schneller erledigt als der Genehmigungsprozess eines Gasterminals.

Ganz ähnlich verhält es sich mit sogenannten Solartherme-Anlagen. Dabei wird Energie aus der Sonneneinstrahlung mit Hilfe von Kollektoren auf dem Dach eingefangen, in den Heizungskeller transportiert und dort für die Warmwasserbereitung oder zum Heizen genutzt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 10.000 Euro – und der Einbau ist auch hier vergleichsweise schnell und einfach.

Wasserstoff statt Gas

Auch Hafenchef Frank Schnabel denkt bereits an die grüne Zukunft. Er sieht das geplante LNG-Terminal als eine Art Brückentechnologie, um die Energieversorgung in Deutschland über einen Zeitraum von mehreren Jahren sicherzustellen. „Aktuell brauchen wir die fossilen Brennstoffe noch, wenn wir von Putin nicht mehr abhängig sein wollen“, sagt Schnabel. Am nächsten Schritt allerdings werde in Brunsbüttel bereits gearbeitet.

Am Hafen soll zusammen mit dem Investor RWE ein Importterminal für Ammoniak entstehen. Dabei handelt es sich um ein verflüssigtes Wasserstoffderivat, das zum Transport und zur Lagerung von grünem Wasserstoff genutzt wird. Die Ammoniak-Anlage soll ganz in der Nähe des geplanten LNG-Terminals entstehen.

Aktuell brauchen wir die fossilen Brennstoffe noch, wenn wir von Putin nicht mehr abhängig sein wollen Frank Schnabel,; Chef des Brunsbütteler Hafens

Nach Angaben von RWE ist Ammoniak der technologisch am weitesten fortgeschrittene Stoff um Energie zu transportieren. Neben Wasserstoff gilt klimaneutral erzeugtes Ammoniak auch als Kandidat für CO2-freie Antriebe, zum Beispiel in der Schifffahrt.

Für Hafenchef Frank Schnabel ist das nur konsequent. Er verfolge hier an seinem Hafen eine „Doppelstrategie“, wie er sagt. „Wir versuchen mit dem LNG-Terminal die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen und arbeiten parallel an der klimaneutralen Zukunft.“ Dass die kommt und kommen muss, daran hat auch hier am Hafen in Brunsbüttel niemand einen Zweifel.

Von Matthias Schwarzer/RND