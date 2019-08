Bergen

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Wagen und einem Teleskoplader bei Bergen ( Landkreis Celle in Niedersachsen) ist der 23 Jahre alte Autofahrer am Donnerstagabend gestorben. Der Mann aus Hessen starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen worden.

Der Mann sei zunächst auf den Grünstreifen gekommen und habe dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Anschließend sei er auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo er mit dem Teleskoplader kollidierte. Der Fahrer der Baumaschine aus dem Landkreis Celle blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Landstraße 240 wurde für die Bergung stundenlang gesperrt.

RND/dpa