Gericht in MV verbietet zusätzliche Raucherpausen während der Arbeit

Außerhalb der vereinbarten Arbeitspausen mal kurz eine Zigarette rauchen? In einem Teil der Unternehmen in MV wird das toleriert. Doch das Landesarbeitsgericht in Rostock hat dem jetzt einen Riegel vorgeschrieben – zumindest im Seehafen Wismar. Der Betriebsrat scheiterte mit einem Vorstoß, das Rauchen auch außerhalb der tariflich vereinbarten Pausen zu ermöglichen. „Die Arbeitgeberin ist nicht verpflichtet, solche Arbeitsunterbrechungen zu dulden“, urteilte das Gericht. Arbeitnehmer hätten während der festgelegten Arbeitszeiten ihre Arbeitsleistung zu erbringen.

Mit dem Urteil wird ein über mehrere Monate dauernder Rechtsstreit beigelegt. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. „Das Urteil ist natürlich bei den Beschäftigten nicht so gut angekommen“, sagt Tristan Weiß, Betriebsrat in der Seehafen Wismar GmbH (SHW). Denn jahrelang sei das Rauchen auch außerhalb der tariflichen Pausen geduldet worden – nämlich dann, wenn es zu Unterbrechungen des Arbeitsflusses kam. In der SHW arbeiten rund 130 Mitarbeiter, die Mehrzahl seien Raucher.

Betriebsrat pochte auf Mitbestimmungsrecht

Der Vorgänger-Betriebsrat hatte die Klage auf den Weg gebracht, nachdem die Geschäftsleitung die Mitarbeiter aufgefordert hatte, eine Anordnung zu unterschrieben, dass das Rauchen nur auf den fünf ausgewiesenen Raucherinseln und in den tariflich vereinbarten 30-minütigen Pausen zu erfolgen habe. Die Hafengesellschaft, die unter anderem jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen Holz und damit brennbares Material umschlägt, drohte im Falle einer Unterschriftsverweigerung arbeitsrechtliche Konsequenzen an. Der Betriebsrat sah sein Mitbestimmungsrecht beschnitten.

„Das Urteil ist eine Klarstellung für eine Sache, für die es eigentlich keiner Klarstellung bedurft hätte“, freut sich hingegen SHW-Geschäftsführer Michael Kremp über die Entscheidung. „In einem Hafen mit einem großen Holzumschlag ist jede nicht gerauchte Zigarette eine gute Zigarette.“ Der Hinweis auf die Einhaltung der Pausenzeiten sei auch erforderlich gewesen, um einzelne Mitarbeiter an ihre vertraglichen Pflichten zu erinnern, argumentierte die SHW vor Gericht.

Über die Arbeitszeit entscheidet allein der Arbeitgeber

In der Wirtschaft kommt das Urteil gut an. „Arbeitszeit ist Leistungszeit“ sagt Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Wer raucht, könne nicht arbeiten. Zusätzliche Pausen für Raucher seien zudem auch ungerecht gegenüber Nichtrauchern, die keine zusätzlichen Pausen einlegen. Er geht davon aus, dass die Mehrheit der Handwerksbetriebe dies ähnlich handhabe wie die SHW.

Sind nach dem Urteil jetzt in allen Firmen zusätzliche Rauchpausen tabu? Zumindest kann die Firma das ohne Mitbestimmung des Betriebsrates entscheiden und ein Rauchverbot aussprechen. Beim Rauchen während der Arbeitszeit gehe es um die Arbeitspflicht, und die sei nicht mitbestimmungspflichtig, sagt die Pressesprecherin des Landesarbeitsgerichtes, Brigitta Zwolski. Der Betriebsrat habe ein Mitbestimmungsrecht, wenn es um das generelle betriebliche Zusammenleben der Mitarbeiter gehe, aber nicht bei der konkreten Ausgestaltung der Arbeitszeit.

