München

TV-Moderator Thomas Gottschalk (69) hat auf der Wiesn die Festzeltbühne gerockt. Mit den Musikern des Marstall-Festzelts sang der Rockfan am Samstagabend zum Oktoberfest-Auftakt die Lieder "Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher und "Rockin' All Over the World" von Status Quo.

Gottschalk kam mit seiner Lebensgefährtin auf die Wies'n

Gottschalk war mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß aufs Oktoberfest gekommen. Während sie standesgemäß ein Dirndl trug - blau mit rosafarbener Schürze - erschien der Entertainer im weißen T-Shirt mit Hosenträger-Aufdruck und Hofbräuhaus-Werbung - obwohl ausgerechnet dieses Bier nicht im Marstall-Zelt ausgeschenkt wird.

Als Sänger hatte Gottschalk immerhin schon einmal eine Nummer 49 in den deutschen Singlecharts. Im April 1980 war er unter dem Gruppennamen G.L.S. United (mit den Moderatorenkollegen Frank Laufenberg und Manfred Sexauer) in den Hitparaden unterwegs. Ihr Halbhit "Rapper's Deutsch" war eine deutschsprachige Adaption des Sugarhill-Gang-Hits "Rapper's Delight" (Nummer 3 in Deutschland), der oft als erste Hip-Hop-Aufnahme bezeichnet wird.

RND/dpa/big