Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, will aromatisierte E-Zigaretten verbieten. Er habe Gesundheitsbedienstete angewiesen, deren Verkauf zu untersagen, sagte er am Sonntag und verwies auf das Risiko, dass junge Menschen nikotinsüchtig werden. Geschmackssorten wie Kaugummi und Zuckerwatte richteten sich offensichtlich an junge Menschen, sagte Cuomo. E-Zigaretten mit Tabak- und Menthol-Aroma sollen erlaubt bleiben.

Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen ein ähnliches Verbot für die ganze USA vorgeschlagen. Die Gesundheitsbehörde FDA darf E-Zigaretten-Aromen verbieten, hat dies jedoch bislang nicht getan und Mitarbeiter haben gesagt, sie untersuchten, ob Aromen Rauchern helfen könnten, das Rauchen herkömmlicher Zigaretten aufzugeben.

