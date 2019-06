Barcelona

Die US-Sängerin Miley Cyrus ist in Barcelona von einem Fan bedrängt und angefasst worden. Die 26-Jährige war Medienberichten zufolge auf dem Weg von ihrem Hotel zum Auto in eine kleine Menschenmenge geraten, als sich der Vorfall ereignete.

Ein Mann griff ihr von der Seite in die Haare und versuchte, sie an sich zu ziehen. Offenbar wollte er der Sängerin einen Kuss geben. Cyrus konnte sich jedoch aus dem Griff des Mannes lösen. Die Szene hat ein unbeteiligter Zuschauer mit dem Handy gefilmt und auf Twitter veröffentlicht.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Bodyguard den Mann beiseite drängt, der daraufhin wieder in der Menschenmenge verschwindet. Liam Hemsworth, der Ehemann von Miley Cyrus, war ebenfalls in dem Tumult dabei. Er hatte den Vorfall jedoch vermutlich nicht bemerkt, weil er vor seiner Frau lief.

Keine Festnahme

Wie der Zuschauer berichtet, der das Video aufgenommen hat, sei der übergriffige Fan nicht festgenommen worden. Die Sängerin und ihr Mann seien ohne weitere Probleme zu ihrem Auto gekommen.

Miley Cyrus ist zurzeit in Barcelona, weil sie Ende Mai bei einem Musikfestival aufgetreten war.

