Greifswald

Alexandra Simdorn wusste, dass es ihr nicht gut geht. Unwohlsein, Gliederschmerzen und Fieber machte die 28-Jährige aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern durch. Dass sie sich an diesem 10. April, dem Sonntag vor Ostern, im Krankenhaus wiederfindet und dort erst eine Geduldsprobe und dann einen Aufenthalt erlebt, der aus ihrer Sicht einer Achterbahnfahrt gleicht, ahnt sie am späten Abend noch nicht, als sie sich bei ihrer Mutter Jutta Simdorn meldet. Ihre Mutter erinnert sich: „Sie hatte mich angerufen, weil es ihr nicht gut ging. Ich habe ihre große Schwester zu ihr geschickt, um nach ihr zu sehen.“

Zur Sicherheit machen beide einen Corona-Schnelltest – dieser bleibt negativ, genauso wie ein zweiter. Weil sich der Zustand von Alexandra Simdorn jedoch verschlechtert, rufen sie einen Krankenwagen. „Es ging ihr so schlecht, dass sie 15 Minuten von der Wohnung in den Krankenwagen brauchte“, sagt ihre Mutter. Auch hier bleibt der dritte Schnelltest negativ. Im Uniklinikum Greifswald muss Alexandra Simdorn einen weiteren Test über sich ergehen lassen, dieses Mal ist es ein PCR-Test.

Zwei-Klassen-Gesellschaft?

Im Klinikum ein Standardverfahren, das jeder Patient, der ambulant oder stationär behandelt werden soll, hinter sich bringen muss. Die Vorsichtsmaßnahme ist wichtig, um das Virus nicht unerkannt einzuschleppen und im Haus zu verbreiten. Aktuell werden immer noch mehrere Dutzend Corona-Patienten behandelt.

„Ich wurde nett behandelt, alle haben sich gut um mich gekümmert und mir wurde ein Zimmer für die Behandlung gegeben“, sagt Alexandra Simdorn. Die Laune schwingt für Simdorn jedoch merklich um, als das Testergebnis eintrifft. Dank eines beschleunigten Verfahrens dauert das etwa eine Stunde. Der Test ist positiv. „Ich wurde isoliert, durfte nicht mehr auf Toilette und musste in einen Schieber pinkeln.“ Alles verständliche Maßnahmen für die junge Frau. Nicht so viel Verständnis habe sie jedoch für das Verhalten, wie sie sich erinnert. Das Personal sei ab diesem Zeitpunkt sehr unfreundlich gewesen, so Simdorn.

In Badelatschen nach Hause

Nach etwa vier Stunden in einem Raum in der Notaufnahme, so erinnert sich Simdorn heute, sei ein Pfleger zu ihr gekommen und habe ihr gesagt, dass sie nun gehen könne. Ab hier unterscheiden sich die Berichte über den Krankenhausaufenthalt. In der Variante von Alexandra Simdorn ist es eine Geschichte, die niemand gerne erleben möchte. „Mir wurde gesagt, dass ich nun gehen solle. Die Behandlung sei vorbei.“

Einen Arztbrief könne man ihr nicht geben, weil man keine Folie und sie Corona habe, sei ihr gesagt worden. Stattdessen habe es diesen Rat gegeben: „Mir wurde noch gesagt, dass ich nicht mit dem Taxi nach Hause kann, weil ich ja Corona habe.“ Stattdessen geht sie zu Fuß nach Hause. „Ich war auf Badelatschen und es hat geregnet.“ Wie lange sie für den Weg gebraucht hat, kann sie nicht mehr sagen. Auch ihre Mutter ist fassungslos, als die Tochter am nächsten Morgen berichtet. „Da geht man ins Bett und denkt, das Kind ist in guten Händen und dann passiert sowas“, erzählt Jutta Simdorn erzürnt.

Klinikum: Die Patientin ist einfach gegangen

Das Klinikum schildert die Sache anders. Gegenüber der „Ostsee-Zeitung“ sagte Christian Arns, Sprecher des Klinikums, dass die Patientin wegen „Fieber, Schwäche, Gliederschmerzen und weiteren Problemen“ einen Krankenwagen gerufen habe. Im Laufe der Untersuchung sei sie getestet, untersucht und es sei eine Diagnose gestellt worden. „Alles das erfolgte ambulant und war nach drei Stunden erledigt. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Der Arztbrief wurde noch vor 4 Uhr fertiggestellt. Sie hat ihn aber nicht abgeholt, da sie ohne Rücksprache das Gebäude verließ“, schreibt das Klinikum.

Fakt ist: Bei einer ambulanten Behandlung gelten ähnliche Regeln wie bei einem Hausarztbesuch. Verlässt der Patient eigenständig die Praxis, ist er selbst für den Weg nach Hause verantwortlich. Genauso verhält es sich auch in der Notaufnahme. Da das behandelnde Personal keine Dringlichkeit gesehen hat, Alexandra Simdorn weiter im Krankenhaus zu behalten, wurde sie zwar entlassen – aus Sicht des Klinikums aber nicht vor die Tür gesetzt.

Kaum Möglichkeiten für Corona-Patienten?

Üblicherweise berate man mit den Patienten gemeinsam, wie der Weg nach Hause aussehen könne – gerade mitten in der Nacht und wenn, wie im Fall von Simdorn, kein Taxi zur Verfügung steht. Einerseits ist es als Person mit Corona nicht erlaubt, sich in ein Taxi zu setzen und andererseits fahren in Greifswald nachts so wenige Taxis, dass keines zu bekommen ist.

Es ist nicht der erste Vorfall, bei dem eine Patientin vom Klinikum keine Fahrt nach Hause bekommen hat. Anfang des Jahres erlebte eine 80-jährige Patientin nach mehreren Stunden in der Notaufnahme eine ähnliche Situation. Hintergrund ist, dass es für die Taxiunternehmen nicht rentabel ist, nachts bei wenigen Anfragen viele Fahrer auf der Straße zu haben.

Auch ein Krankenwagen wäre für den Transport vom Klinikum zurück nach Hause theoretisch in Frage gekommen. Da Simdorn jedoch ambulant behandelt wurde, habe man keinen Transportschein ausstellen können, der eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse bedeutet hätte, so die Erklärung des Krankenhauses. Patienten, ob mit Corona oder nicht, müssen in diesen Fällen selbst einen Weg nach Hause finden oder sich von Freunden und Bekannten helfen lassen.

Dieser Text erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.

Von Philipp Schulz/RND