Hat eine 33-jährige Mutter in Griechenland ihre drei Töchter umgebracht? Dieser schreckliche Verdacht beschäftigt die Öffentlichkeit in dem Land schon seit Monaten. Nun wurde die Frau am Mittwochabend in Patras festgenommen, weil Gerichtsmediziner zumindest im jüngsten Fall der neun Jahre alten Tochter das Narkosemittel Ketamin nachweisen konnten.

Das Kind war im Januar in ein Athener Krankenhaus eingewiesen worden, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Ketamin wird vornehmlich in der Tiermedizin verwendet; die Beschuldigte soll griechischen Medienberichten zufolge im Internet über das Mittel recherchiert haben.

Weitere Untersuchungen geplant

Die Todesursache der beiden anderen Töchter wird nun erneut und gezielt auf Ketamin untersucht. Das erste Mädchen war zum Todeszeitpunkt im Jahr 2019 dreieinhalb Jahre alt, die zweite Tochter starb im vergangenen Jahr im Alter von nur sechs Monaten.

Empörte Menschen versammeln vor dem Haus der Familie

Der Fall erregte auch deshalb Aufsehen, weil das Ehepaar sich wiederholt in griechischen Medien äußerte und Mutmaßungen über einen unnatürlichen Tod der Kinder zurückwies. Online kursieren zahlreiche Fotos der Familie, die die Eltern selbst veröffentlicht haben.

Nach der Festnahme der Frau am Mittwoch versammelten sich Hunderte empörte Menschen vor dem Haus der Familie und skandierten „Schande!“ und „Mörder!“. Die Polizei löste die Versammlung auf.

