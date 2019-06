Prag/Kigali

Von einst Tausenden sind nur noch um die 700 übrig: Das Ostafrikanische Spitzmaulnashorn ist stark vom Aussterben bedroht. In einer einmaligen Aktion wurden nun fünf in europäischen Zoos geborene Tiere nach Ruanda geflogen. Dort sollen sie nach einer Akklimatisierungszeit im Akagera Nationalpark ausgewildert werden.

Die Tiere wurden in Zoos in Dänemark, Großbritannien und Tschechien geboren, bereits im vergangenen November wurden alle fünf nach Prag in den Tierpark Dvůr Králové gebracht, um sie auf den Transport vorzubereiten. Es handelt sich um drei Weibchen und zwei Männchen, die zwischen zwei und neun Jahre alt sind, und von der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) an die ruandische Regierung gespendet werden.

Historischer und symbolischer Moment

„Wir haben uns jahrelang auf diesen Moment vorbereitet und freuen uns, nun den Park revitalisieren zu können“, sagt Park-Manager Jes Gruner. „Der Transport der fünf Nashörner aus Europa ist historisch und symbolisch zugleich, er zeigt, was möglich ist, wenn verschiedene Partner zusammenarbeiten, um stark gefährdete Tierarten zu schützen.“

#RhinosToRwanda The five Eastern black rhinos from EAZA MembersSafari Park Dvůr Králové, Reepark Safari and Flamingo Land Resort have arrived safely at Akagera National Park, and have been released into bomas where they will stay for the next three weeks or so to get ready to move into the main park. A great success for this amazing partnership between the EAZA EEP, Rwanda Development Board (RDB) and African Parks, and for Jan Stejskal, Veronica Verekova and the Chester Zoo team who between them organised this amazing adventure. We look forward to seeing the #RhinosToRwanda flourishing in their new home! #Conservation #Reintroduction Gepostet von EAZA am Dienstag, 25. Juni 2019

Für die EAZA ist die größte Umsiedlung von Nashörnern aus Europa nach Afrika ein Beispiel dafür, wie Zoos zur Arterhaltung von Wildtieren beitragen können, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings ist die Auswilderung auch deshalb so speziell, weil nur wenige Tiere überhaupt dafür infrage kommen, nämlich nur solche, die beispielsweise robust genug sind und die genetischen Voraussetzungen erfüllen.

Die fünf Nashörner waren 30 Stunden unterwegs

Jasiri, Jasmina, Olmoti, Mandela und Manny, wie die Tiere heißen, waren insgesamt 30 Stunden unterwegs, in einem Frachtflugzeug wurden sie nach Kigali und von dort aus in Lastwagen zum Nationalpark gebracht. Am Dienstagmittag kamen sie am vorläufigen Ziel an. Ein Tierarzt und Tierpfleger hatten dabei permanent ein Auge auf die Tiere. Derzeit befinden sie sich in einer Art Vorzone des Parks, dort sollen sie sich an das Umfeld gewöhnen, ehe sie in ein größeres Außengelände umziehen, um dann im letzten Schritt im Norden des Nationalparks freigelassen werden.

Nosorožci do Rwandy / Rhinos To Rwanda Dokázali jsme to! Vrátili jsme 5 nosorožců do Afriky! Manny, Jasmína, Mandela, Olmoti a nejmladší z nich Jasiri našli nový domov na severu národního parku Akagera. #NosorozciDoRwandy We did it! We've returned 5 rhinos to Africa! Manny, Jasmína, Mandela, Olmoti and the youngest of them, Jasiri, found a new home in the north of Akagera National Park. #RhinosToRwanda Video: Chanupa Media, Oliver Le Que / Safari Park Dvůr Králové EAZA Friends of Akagera National Park African Parks Rwanda Development Board (RDB) Reepark Safari Chester Zoo Flamingo Land Resort Gepostet von Safari Park Dvůr Králové am Dienstag, 25. Juni 2019

Einst lebte das Ostafrikanische Spitzmaulnashorn in verschiedenen afrikanischen Staaten, heute finden sich Exemplare hauptsächlich in Kenia und vereinzelt in Tansania und Ruanda. Die Tiere sind wegen ihres Horns begehrt bei Wilderen, weshalb sie inzwischen nahezu ausgestorben sind. Das Östliche Spitzmaulnashorn galt seit 2007 in Ruanda als ausgestorben. Anti-Wilderei-Projekte führten dazu, dass Tierschützer 2017 gefangene Tiere auswildern konnten, ebenso wie Löwen im Jahr 2015.

