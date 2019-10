Hoyerswerda

Am Berufsschulzentrum in Hoyerswerda ( Sachsen) gibt es einen Großeinsatz der Polizei. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Sie sprach von einer "ungeklärten Gefährdungssituation". Das Areal rund um die Schule sei abgesperrt. Beamte brachten die Schüler zu einem Sammelpunkt in ein nahe gelegenes Gebäude, ein Kriseninterventionsteam war vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Laut "Sächsischer Zeitung" wurde ein Zettel mit der Ankündigung einer Amok-Tat in dem Schulzentrum gefunden. Dem Bericht zufolge löste die Schulleitung schulintern entsprechenden Alarm aus. Schüler und Lehrpersonal hätten sich in den Klassenräumen eingeschlossen. Insgesamt sollen sich rund 900 Personen im Gebäude befunden haben.

Eine verdächtige Person sei nicht festgestellt worden, berichtet die " Sächsische Zeitung".

RND/dpa/seb