Kiel

Am Sonntagabend traf die „Alp Guard“ an der Unglücksstelle ein. Der 2009 in Cuxhaven gebaute Ankerziehschlepper wird von vier in Kiel gebauten MaK-Motoren des Typs 9M32C mit einer Leistung von zusammen 18000 Kilowatt angetrieben.

Der in Rotterdam beheimatete Ankerziehschlepper war auf der Reise von der Türkei nach Fernost, als die Bergungsexperten von Boskalis ihn am Sonnabend im Roten Meer anriefen und zum Kurswechsel überredeten.

Gewaltige Zugkraft

Die „Alp Guard“ hat eine Zugkraft von 285 Tonnen. Die bislang von der Kanalbehörde des Suezkanals angesetzten Schlepper verfügen nur bis zu 160 Tonnen Pfahlzug (Bollard Pull).

Wie der Schiffsbetreiber der „Ever Given“ mitteilte, soll mit dem italienischen Schlepper „Carlo Magno“ noch ein zweiter Schlepper aus dem Roten Meer kommen. Dieser Schlepper hat eine Zugkraft von 155 Tonnen.

Die beiden Schlepper sollen am Heck der „Ever Given“ festmachen und so das Schiff aus der Kanalböschung ziehen. Ein ähnliches Verfahren hatte im Februar 2016 bei der Havarie der „CSCL Indian Ocean“ bereits zum Erfolg geführt.

Damals hatten am Heck die Ankerziehschlepper „Fairmount Expedition“ und „Union Manta“ gezogen. Zuvor war in der Elbe mit Baggern etwas Sand unter dem Havaristen rausgespült worden.

Zahl der wartenden Schiffe wächst weiter

An den beiden Enden des Suezkanals warten inzwischen 327 Schiffe. 83 der wartenden Frachter sind große Containerschiffe mit Ladung für Europa und Asien. Die Auswirkungen der Havarie werden ab nächster Woche auch in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven zu sehen sein.