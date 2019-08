Lauf

Ein Zeuge hat am Mittwoch in einem Waldstück bei Lauf in Baden-Württemberg zwei verweste Leichen in einem Zelt gefunden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, die aufgrund ihres Zustandes zunächst nicht identifiziert werden konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Todesursache ist unklar.

Bei den beiden Leichen fand die Polizei Ausweisdokumente. Zu einer abschließenden Identifizierung müssten allerdings die rechtsmedizinischen Untersuchungen abgewartet werden. Bereits im Frühjahr war in der Nähe ein über mehrere Wochen geparkter Peugeot aufgefallen – ob es eine Verbindung zu den Toten gibt, ist laut Polizei unklar.

