Hamburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstagmorgen vor extremen Gewittern in weiten Teilen Norddeutschlands gewarnt. In Hamburg müsse man sich tagsüber auf heftigen Starkregen, schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h sowie Hagel mit Korngrößen von bis zu 4 cm einstellen, hieß es in der amtlichen Unwetterwarnung am frühen Morgen.

Auch für Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern warnte der Wetterdienst vor Unwettern samt schwerer Gewitter- und Hagelschauer am Samstagmorgen. Im gesamten Gebiet herrsche eine „Wetterlage mit hohem Unwetterpotential“, so der DWD.

Besonders der Nordosten von Hamburg bis nach Lübeck war betroffen. „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“, warnte der Wetterdienst. Die „Lübecker Nachrichten“ berichten von mehreren Stromausfällen und Bränden nach Blitzeinschlägen.

Für die Regionen Hannover und Uelzen sprach der Dienst am Morgen die höchste Unwetter-Warnstufe (4) aus. Gewitter, Sturm und Starkregionen zogen über das Gebiet hinweg. Dabei kamen auch zahlreiche golfballgroße Hagelkörner vom Himmel.

Bereits zu Wochenbeginn waren heftige Hagelschauer im Raum München niedergegangen. Dabei wurden zahlreiche Autos teils schwer beschädigt. Zwei Menschen wurden durch den Hagelschlag verletzt.

Mehr zum Thema:

Schäden durch Hagel: Welche Versicherungen springen bei Unwetter- und Sturmschäden ein?

Für Sachsen, Thüringen und Bayern sprach der Wetterdienst hingegen Hitze- und UV-Warnungen aus. Dort werden im Laufe des Tages Höchsttemperaturen bis zu 36 Grad erreicht. Der Wetterdienst rät dazu, in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr die Sonne zu meiden und auch im Schatten zu Sonnenbrille, Sonnencreme, langen Hosen und Hut.

Von RND/dpa