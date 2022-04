Hannover

Nach dem Fund eines schwer verletzten Mannes an einem Feldweg in der Region Hannover am Mittwochnachmittag ermitteln die Polizeidirektion Hannover und die Hildesheimer Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 45-jährigen Mann. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ wurde er nackt, mit Kabelbindern gefesselt, bewusstlos und schwer verletzt an einer Böschung aufgefunden.

Ein Fußgänger hatte den Mann am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr an einem Feldweg zwischen den Ortschaften Ehlershausen und Nienhagen entdeckt. Der Passant alarmierte die Feuerwehr. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten daraufhin in die Medizinische Hochschule Hannover. Nach Polizeiangaben besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Zeigen Videoaufnahmen die Täter?

„Bislang liegen der Kriminalpolizei Hannover jedoch keine Hinweise zu möglichen Tätern und dem Tathergang vor“, teilt die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Somit ist auch unklar, wie der 45-Jährige in die Situation gekommen und ob er möglicherweise entführt wurde.

Die Polizei war noch bis in den frühen Abend mit zahlreichen Einsatzkräften an dem Feldweg beschäftigt. Unter anderem suchten Spürhunde den abgelegenen Fundort ab. Die Identität des Mannes war zunächst unklar, da er keinerlei Personalien bei sich trug.

Die Fundstelle liegt an einem kleinen Wirtschaftsweg. Ganz in der Nähe befindet sich ein ausgedientes Trafohaus, der sogenannte Eulenturm. Dort waren während des Polizeieinsatzes auch zwei Reiterinnen unterwegs, um nach ihren Pferden zu sehen. Um ihre Tiere zu schützen, hatten die beiden Pferdehalterinnen vor einiger Zeit Videokameras entlang der Koppel installiert – eines der Geräte soll auch auf den besagten Feldweg gerichtet sein, an dem der Mann gefunden wurde. Ob es Aufnahmen gibt, die auch Hinweise auf die Tat zeigen, ist unklar. „Das Material hat die Polizei mitgenommen“, sagte eine der Frauen.

