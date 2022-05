Hannover

Am frühen Samstagmorgen ist ein Mann in Hannover durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt worden. Eine bislang unbekannte Person hatte den Mann an einer Haltestelle im Stadtteil Laatzen mit einem Messer attackiert, nachdem dort eine Gruppe von Personen in Streit geraten war, berichtete die „Hannoversche Allgemeine“ (HAZ). „Dabei wurde der Mann durch einen Stich in den Unterbauch schwer verletzt“, sagte Polizeisprecher Marcus Schmieder dem Blatt.

Zeugen und Zeuginnen hätten anschließend die Polizei alarmiert, heißt es weiter. Die Polizei machte noch keine Angaben zur Identität des Schwerverletzten, der zurzeit im Krankenhaus behandelt wird. Die Ermittlungen nach dem Täter oder der Täterin dauern an.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Hannover. Erst am vergangenen Mittwoch war ein 22-Jähriger von einer unbekannten Person vor einem Supermarkt mit einem Messer tödlich verletzt worden.

RND/al

