Hannover

Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags im Fall des schwer verletzten Mannes, der am Mittwoch an einem Feldweg bei Hannover gefunden wurde, dauern an. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Hildesheim gibt es allerdings keine neuen Hinweise zu Tätern, Tathergang oder zum Hintergrund des Gewaltverbrechens.

Wie es aussieht, hatte das 45-jährige Opfer Glück, dass er noch rechtzeitig an dem abgelegenen Wirtschaftsweg gefunden wurde. Denn der Mann war nackt, mit Kabelbindern gefesselt und hatte Plastiktüten um Kopf und Hals. Entdeckt hatte ihn ein Passant gegen 14.25 Uhr, der in der Nähe unterwegs war. „Ich habe undeutliche und leise Hilferufe gehört“, sagt der Mann, der anonym bleiben möchte.

Hände und Füße mit Kabelbinder gefesselt

Weil die Stimme des Verletzten sehr hoch klang, dachte der Passant zunächst an Kinder, die in der Nähe spielen würden. Doch schließlich sah er etwas in rund 150 Meter Entfernung an einer Birkenböschung liegen. Während der Mann auf die Stelle zuging, wurden die Hilferufe immer schwächer, erzählt er. „Er hat nur noch leise gestöhnt.“

Der Kriminaldauerdienst ermittelt am Fundort.

Das Opfer lag mit dem Gesicht im Gras. Seine Hände seien mit Kabelbindern auf dem Rücken gefesselt gewesen und auch an den Beinen sei er fixiert worden. Immerhin habe der über das Gesicht gestülpte Plastikbeutel Öffnungen gehabt, sodass der Verletzte atmen konnte. Der Finder alarmierte den Rettungsdienst. Wie er sagt, war der Verletzte inzwischen bewusstlos.

Helfer lotst Rettungskräfte zum Fundort

Bis Rettungswagen und Polizei am Fundort eintrafen, habe es insgesamt 45 Minuten gedauert, so der Helfer. Denn trotz genauer Beschreibung habe die Anfahrt zur abgelegen Böschung nahe einer alten Trafostation Probleme bereitet. Während der Passant durch Winken und Rufen auf sich aufmerksam machte, fuhren die Rettungswagen immer wieder vorbei.

„Ich habe sie schließlich am Telefon gelotst“, so der Mann. Zunächst traf die Polizei ein, etwa fünf Minuten später auch ein Rettungswagen. Der bewusstlose und schwer verletzte 45-Jährige wurde schließlich versorgt und in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Was ihm zuvor widerfahren ist und wie er auf dem Feldweg gelandet ist, das ist noch nicht bekannt. Ziemlich sicher ist allerdings, dass nicht viele Menschen auf dem Wirtschaftsweg unterwegs sind. Und, dass der 45-Jährige Glück im Unglück hatte, dass seine Hilferufe rechtzeitig gehört wurden.

Dieser Text erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Von Manuel Behrens, Sven Behrens/RND