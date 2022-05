Havanna

Eine schwere Explosion hat am Freitagmittag (Ortszeit) ein Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna schwer beschädigt. Rettungskräfte suchten in dem Gebäude nach Opfern, berichten Medien übereinstimmend. Die Webseite „Cubadebate“ berichtet von zwei Toten und 15 Verletzten. Auf dem offiziellen Twitteraccount des kubanischen Präsidenten hieß es, vorläufige Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Explosion durch ein Gasleck verursacht wurde. Fotos zeigen den kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel an der Unglücksstelle.

Investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas.

Próximamente habrá más detalles al respecto. pic.twitter.com/IdeWdksCBb — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) May 6, 2022

Auf in sozialen Medien verbreiteten Fotos und Videos ist das schwer beschädigte Gebäude und die teilweise eingestürzte Fassade zu sehen, Rauch steigt auf. Einige herbeigeeilte Menschen versuchen offenbar, Verletzten zu helfen. Es sind auch zerstörte Autos vor dem Hotel zu sehen.

BREAKING: Major explosion damages historic hotel in Havana, Cuba; no word on injuries pic.twitter.com/QyksoqI2fI — BNO News (@BNONews) May 6, 2022

Augenzeugen sagten einem Korrespondenten des Senders CNN, es habe eine „gewaltige Explosion“ gegeben. Den Abgaben des Reporters zufolge soll das Hotel Saratoga wegen der Corona-Pandemie praktisch leer gestanden haben.

