Havanna

Auch zwei Tage nach der schweren Explosion in einem Luxushotel der kubanischen Hauptstadt Havanna sind am Sonntag noch Leichen aus den Trümmern geborgen worden. Die Zahl der Toten stieg nach Behördenangaben auf 31. Die Wucht der mutmaßlich von einem Gasleck ausgelösten Explosion hatte das wegen Renovierungsarbeiten geschlossene Hotel Saratoga in der Altstadt erheblich beschädigt und auch Nachbargebäude wie das historische Marti-Theater, eine Grundschule und eine Kirche in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 87 Menschen verletzt, 24 davon wurden noch am Sonntag in Krankenhäusern behandelt.

Das Hotel hatte oft prominente Gäste aus Politik und Kultur, darunter ranghohe US-Delegationen. 2013 wohnten die Popstars Beyoncé und Jay-Z während eines Kuba-Besuchs in dem Hotel.

