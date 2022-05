Neu Delhi

In Indien haben Diebe 16 Götterstatuen aus einem 300 Jahre alten hinduistischen Tempel geklaut - und später 14 davon wieder zurückgebracht. Der Grund zur Rückgabe: Die Diebe hätten nach dem Diebstahl vergangene Woche unter Alpträumen gelitten, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Ein Priester habe die metallenen Statuen sechs Tage nach deren Verschwinden im Bundesstaat Uttar Pradesh in einem Sack in der Nähe seines Zuhauses gefunden. Daneben habe auf einem handgeschriebenen Zettel gestanden, dass die Diebe unter Alpträumen litten, den Priester bitten würden, die Statuen in den Tempel zurückzustellen, und um Vergebung bitten.

Die Statuen seien laut den Tempelverantwortlichen mehrere Hundert Euro wert. Zwei Götterstatuen würden noch vermisst, sagte der Polizeisprecher. Vier Verdächtige seien zur Befragung in Gewahrsam genommen worden.

RND/dpa