Neu Delhi

Tragischer Zwischenfall bei einem Hindu-Fest im Süden Indiens: Elf Gläubige sind durch Stromschläge getötet worden, als ihr Tempelwagen ein elektrisches Kabel berührte. Wie die Polizei mitteilte, erlitten drei weitere Menschen Verbrennungen und kamen in eine Klinik in Thanjavur, einer Stadt im Staat Tamil Nadu.

Der Vorfall trug sich am Mittwochmorgen (Ortszeit) zu, als der als Tempelwagen dekorierte Lastwagen an einer Prozession teilnahm. Nach einem Bericht des Senders New Delhi Television fing das Fahrzeug durch den elektrischen Funken auch Feuer. Organisiert worden war die Prozession von einem örtlichen Hindutempel.

Thanjavur gilt als wichtiges Zentrum für Religion, Kunst und Baukunst in Südindien. Die Gegend ist vor allem für ihre historischen Tempel bekannt.

RND/AP