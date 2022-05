Bagdad

Ein 66-jähriger Brite muss sich kommenden Sonntag wegen antiker Tonscherben in einem Prozess Anklagen stellen, die möglicherweise zu einem Todesurteil führen könnten. Das sagte der der Anwalt des pensionierten Geologen, Thair Sud, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP in Bagdad. Der 66-jährige Brite wurde im März auf dem Bagdader Flughafen festgenommen, nachdem Zollbeamte bei ihm alte Tonfragmente fanden, die von einer antiken Stätte im Südirak stammten. Ein deutscher Bürger in seiner Begleitung sei auch beschuldigt worden, aber Details von dessen Fall wurden bislang nicht öffentlich gemacht.

Die Beschuldigungen gegen den Briten fußen auf dem undurchsichtigen irakischen Antiquitätengesetz, das als Höchststrafe den Tod vorsieht. Sud und sein Team halten das aber für unwahrscheinlich. Er muss das Gericht davon überzeugen, dass der Geologe in keiner kriminellen Absicht bei einer Tourismusexpedition in der antiken mesopotamischen Stätte Eridu alte Ton- und andere Scherben aufsammelte.

RND/AP