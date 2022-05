Tel Aviv

Eine deutsche Touristin soll nach Angaben der Polizei vom Betreiber ihrer Unterkunft im Norden Israels vergewaltigt worden sein. Der 53-jährige Verdächtige habe die Touristin in ihrer Unterkunft in Beit Schean eingesperrt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei zwei Tage nach der Tat festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe Anklage gegen ihn erhoben.

Die Polizei sei am 15. April über die Vorwürfe der Vergewaltigung informiert worden, hieß es in der Mitteilung. Sie habe die Tür zur Unterkunft der Frau aufgebrochen. Diese sei verängstigt gewesen. Der polizeilichen Untersuchung nach hatte der Mann ihr Alkohol angeboten, sie ohne ihr Einverständnis ausgezogen und vergewaltigt.

Die Polizei machte keine weiteren Angaben zu der Touristin und auch nicht dazu, was der Mann zu den Vorwürfen sagt.

RND/dpa