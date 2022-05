L'Aquila

In der italienischen Stadt L‘Aquila ist ein Auto in den Innenhof eines Kindergartens gerollt und hat dabei einen kleinen Jungen tödlich verletzt. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der vor dem Kindergarten geparkte Wagen am Mittwochnachmittag ins Rollen gekommen und hatte den Zaun durchbrochen. Danach erwischte er eine Gruppe Kinder. Ein vierjähriger Junge starb bei dem Zusammenprall, wie die Polizei in der Stadt der Region Abruzzen bestätigte. Einige andere Kinder wurden verletzt, eines laut Medienberichten schwer.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, habe der Wagen laut ersten Zeugenaussagen einer Mutter gehört, die gerade ihr Kind abholte. Dabei habe sie kurz ihr anderes Kind im Auto gelassen, welches dann möglicherweise die Bremse löste und den Wagen so ins Rollen brachte. Die Einsatzkräfte und Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.

L’Aquila, poco dopo le 14.30 un’automobile finisce nel giardino di una scuola dell’infanzia: 4 bambini rimasti feriti, soccorsi in atto di personale sanitario e #vigilidelfuoco [#18maggio 15:20] pic.twitter.com/K2v7lNZmzX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 18, 2022

„Unsere Familien haben diesen Schmerz nicht verdient, unsere Stadt hat nicht noch so eine Tragödie verdient“, schrieb Bürgermeister Pierluigi Biondi bei Facebook. L'Aquila in Mittelitalien war im April 2009 von einem starken Erdbeben erschüttert und zum Teil zerstört worden. Mehr als 300 Menschen starben damals. „Mein Herz als Vater und Bürgermeister ist zerrissen. Wenn ein Kind aufhört zu spielen, dann gerät die Hoffnung ins Wanken“, schrieb Biondi und kündigte für Donnerstag einen Trauertag in der ganzen Stadt an.

