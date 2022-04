Rom

Soldaten der US-Armee haben einer betagten Italienerin einen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren stibitzten Geburtstagskuchen ersetzt. Die Soldaten stießen mit Geburtstagsständchen auf Italienisch und Englisch auf Meri Mion an, die am Freitag 90 Jahre alt wird. Mion wischte sich Tränen weg, als ihr die Ersatztorte bei einer Zeremonie in Vicenza, nordwestlich von Venedig, am Donnerstag überreicht wurde.

Die Veranstaltung erinnerte daran, wie sich die 88. Infanteriedivision der US-Armee am 28. April 1945 in die Stadt durchkämpfte. Nach Angaben des US-Militärs hatte Mion die Nacht zusammen mit ihrer Mutter damit zugebracht, sich auf dem Dachboden ihres Bauernhofs in dem Dorf San Pietro in Gù zu verstecken. Deutsche Soldaten auf dem Rückzug hatten auf das Haus geschossen, doch als Mion am Morgen ihres 13. Geburtstags erwachte, waren amerikanische Soldaten in der Nähe.

„Mamma mia“

Die US-Armeegarnison in Italien erklärte, Mions Mutter habe ihr einen Geburtstagskuchen gebacken und diesen zum Abkühlen auf der Fensterbank stehen lassen. Doch er verschwand - offensichtlich von hungrigen amerikanischen Soldaten gestohlen, die bei der Ankunft in Vicenza bereits von dankbaren Italienern mit Wein und Brot gefeiert worden waren.

Mion war sichtlich überrascht, dass US-Soldaten das Geburtstagsnaschwerk 77 Jahre danach „zurückbrachten“. Sie murmelte „Mamma mia“ und „Grazie“ als die kleine Geburtstagsdelegation, der auch italienische Vertreter angehörten, „Happy Birthday“ zum Besten gab. „Morgen werden wir dieses Dessert essen, und meine ganze Familie wird sich an diesen wundervollen Tag erinnern, den ich nie vergessen werde“, sagte Mion nach Angaben der US-Armee.

RND/AP