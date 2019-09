In der einen Hand den Brautstrauß, in der anderen einen frittierten Hähnchenschenkel – für einige mag sich das nicht unbedingt nach großer Romantik anhören. Aber für Fans von frittiertem Hähnchen dürfte damit ein Traum in Erfüllung gehen. Denn die Kette Kentucky Fried Chicken ( KFC) gibt Fast-Food-Fans in Australien neuerdings die Möglichkeit, im KFC-Style zu heiraten. Sechs Paaren verspricht die Kette eine Traumhochzeit mit allem Drum und Dran: Deko und Musik im KFC-Stil, eine Fotobox und natürlich jede Menge frittiertes Hähnchen, serviert in individuell zusammengestellten Boxen.

„ Hähnchenflügel als Zeichen ewiger Liebe“

Bis zum 18. Oktober können Paare sich auf der Website von KFC bewerben. Voraussetzungen sind lediglich, dass sie australische Staatsbürger und über 18 sind. Das Bewerbungsformular erinnert an die Fragen einer Trauung: „Wollt ihr euch gegenseitig einen Hähnchenflügel als Zeichen eurer ewigen Liebe überreichen?“ Die Paare müssen außerdem ihr Hochzeitsdatum und die Anzahl ihrer Gäste angeben sowie in 200 Zeichen erklären, warum gerade sie die besondere Hochzeit verdienen.

Bei der Entscheidung achtet KFC nach eigenen Angaben auf Originalität und Kreativität. Die Hochzeiten werden von Oktober bis Mai 2020 stattfinden. Die Fast-Food-Kette übernimmt das Catering für bis zu 200 Gäste und serviert vor Ort diverse Hähnchenspezialitäten und nicht alkoholische Getränke. Um alles andere wie Einladungen, Veranstaltungsort oder Alkohol muss sich das Paar allerdings selber kümmern.

Lesen Sie auch: „Beyond Meat“: KFC testet vegane Chicken Nuggets

KFC wird bei Hochzeiten immer beliebter

Um einen Mangel an Bewerbungen muss KFC sich vermutlich keine Gedanken machen. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite berichtet, haben einige Paare bereits ihre eigenen Hochzeiten im KFC-Style ausgerichtet. „Wir haben schon alles gesehen, von KFC-Banketten bis hin zu Hähnchen-Sträußen.“

Auch in sozialen Medien kursieren immer wieder Fotos und Videos von Heiratsanträgen in einem der Restaurants. „Und weil so viele Menschen uns als Teil ihres großen Tages wollen, mussten wir einfach eine KFC-Hochzeit ins Leben rufen“, schreibt KFC auf seiner Seite.

Lesen Sie auch: Student isst ein Jahr kostenlos bei KFC – mit einer unglaublich dreisten Masche

RND/lzi