Hamburg

Unbekannte haben die Reifen vom Auto des „Tagesschau“-Chefsprechers Jan Hofer (69) abmontiert und gestohlen. Ein Foto, das Hofer auf seinem Instagram-Account in seiner Story postete, zeigt den kleinen schwarzen Wagen räderlos im Hamburger Bezirk Eimsbüttel am Straßenrand stehen. „Heute Morgen vor meiner Haustür. Oh Schreck, die Reifen sind weg!“, schrieb der TV-Sprecher dazu.

Das war „ein Auftrag für eine gezielte Bestellung“

Er habe bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet, sagte Hofer dem Newsportal bild.de am Mittwoch. Dass die Diebe sich ausgerechnet seinen Wagen ausgeguckt hätten, wundere ihn allerdings: „Die Straße ist beleuchtet, weiter hinten parken teure Limousinen, Porsche und sogar ein Bentley“, sagte er. „Dass Gangster sich ausgerechnet an einen kleinen Smart ranmachen, kann nur ein Auftrag für eine gezielte Bestellung gewesen sein.“

Zur Arbeit wird jetzt ein Taxi gerufen

Zumindest zur Arbeit kommt Hofer laut eigener Aussage aber noch problemlos: „Ich bin versichert und fahre jetzt mit dem Taxi zum Sender, bis die Reparaturen erledigt sind.“

Von RND/dpa