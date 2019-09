Los Angeles

25 Jahre ist es her, dass sie mit "Friends” zur Serien-Legende wurde. Jetzt feiert Jennifer Aniston ihr Comeback als Bildschirm-Star. In “The Morning Show” spielt sie eine Moderatorin im Frühstücks-Fernsehen, die mit Klauen und Zähnen um ihre Karriere kämpft.

Frau Aniston, Sie spielen eine Frau, die in ihrem Job gegen Diskriminierung durch Männer und mit MeToo-Momenten zu kämpfen hat. Kennen Sie das auch persönlich?

Oh mein Gott, wo soll ich anfangen? Ich bin eine Frau in Amerika. (lacht). Um ehrlich zu sein, ich habe das große Glück gehabt, dass ich MeToo-Momente am eigenen Leib nicht erfahren musste. Oder dass Leute versucht haben, mich auszunutzen. Viel härter für mich ist, dass ich seit 30 Jahren im Visier der Öffentlichkeit stehe und alles, was ich mache, unter dem Mikroskop seziert wird. Egal, ob es um die Qualität von meinen Filmen oder Privates geht. Ich musste lernen, zu kämpfen und meine eigenen Interessen durchzusetzen.

Ist Ihnen das schwer gefallen?

Am Anfang sehr. Aber nach ein paar Jahren hatte ich genug Selbstvertrauen erworben, dass ich überzeugt war, es lohnt sich.

Was hat sich seitdem sie zum ersten Mal als Rachel vor die Kamera getreten sind, in Hollywood geändert?

Es war damals eine Welt ohne Internet. Zumindest war es nicht weit verbreitet. Ich habe mich bis heute nicht daran gewöhnt. Ich sehne mich zurück zu den Zeiten, an denen es keine iPhones gab und alles sofort im Web verbreitet werden konnte.

Aber Klatsch gab es ja auch schon damals!

Klar ist viel über Stars geschrieben wurden, doch man wurde nicht jede Sekunde damit sofort bombardiert. Es waren insgesamt friedlichere Zeiten.

Sehen Sie keine positiven Aspekte in der Welt des Internets?

Doch, schon. Heutzutage kann man sich leichter Gehör verschaffen und seine Stimme gegen Missstände erheben. Und Social Media hat es geschafft, Menschen überall auf der Welt näher zusammen zu bringen. Doch leider hat es auch dazu geführt, tiefere Kluften zwischen Menschen zu reißen. Und viele setzen unverantwortlich falsche und rücksichtslose Storys in die Welt.

Wie gehen Sie damit um?

Ich versuche möglichst, in der Öffentlichkeit die Contenance zu wahren. So gut wie es nur menschenmöglich ist. Ich bin als Mädchen oft in die Luft gegangen. Das war im Nachhinein nie sehr produktiv. Deshalb habe ich gelernt, nicht vor allen Leuten zu explodieren. Sonst wacht man morgens auf und sieht sich dann auf YouTube wieder (lacht).

Wie schaffen Sie das?

Ich meditiere jeden Morgen. Und es hilft ungemein, eine Gruppe von wundervollen Männern und Frauen um mich herum zu haben, mit denen ich immer reden und deren Rat ich einholen kann.

Googeln Sie sich manchmal selbst?

Nur, wenn ich von richtig guten falschen Storys höre, die über mich im Umlauf sind.

Zum Beispiel?

, Aniston hatte ein 100 Millionen Dollar-Makeover'. Das musste ich sehen. Im Ernst, ich checke schon manchmal ab, was läuft, weil ich es teilweise sehr unterhaltsam finde.

Sind Sie ein Frühaufsteher wie Ihre Serienheldin?

Nein. Der Gedanke, morgens um 3.30 Uhr aufstehen zu müssen, wäre der schlimmste Albtraum für mich. Ich bin eine echte Nachteule. Vielleicht, weil ich nachts zur Welt gekommen bin. Ich brauche morgens auf jeden Fall viel Kaffee, um in die Gänge zu kommen.

Und Frühstück?

Nein, dass lasse ich aus. Ich betreibe intermittierendes Fasten. Das ist gesünder für mich. Und bevor ich was esse, muss ich vormittags erst einmal Workout machen. Mein Blut musst richtig pumpen, so kann ich dann den Tag gut angehen.

Was für ein Fitnesstraining machen Sie?

Ich liebe Abwechslung. Ich boxe, mache Yoga, Zirkeltraining und Power Pilates. Nie dasselbe, damit es interessant bleibt.

Wie ist Ihr Verhältnis zum Ruhm?

Ruhm heißt nicht, dass man auch Macht hat in der Branche. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich weiß, wie weit ich gekommen bin. Ich fühle mich glücklich und gesegnet, dort zu sein, wo ich heute bin.

Wie groß war die Umstellung als Kinostar, wieder am Fernsehset zu sein?

Es war schwieriger als gedacht. Ich hatte vergessen, wie viel Material man lernen muss. Es waren sieben unheimlich intensive Monate. Aber wissen Sie was, es war die beste Zeit seit dem Ende von „Friends“!

