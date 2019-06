Los Angeles

Sänger John Legend („All Of Me“) ist Vater von zwei Kindern, Tochter Luna (3) und Söhnchen Miles (1) und ihm ist aufgefallen, dass es viel zu wenig Wickeltische in Männer-Toiletten gibt. Seine Forderung: Baut endlich mehr Wickelstationen für uns Männer!

Auf Instagram postete er ein Video vom Windelwechseln und schrieb dazu: „Die meisten Väter kennen das: Ihr seid mit euren Kids unterwegs und man kann nirgendwo die Windeln wechseln.“ Nun hat der R’n’B-Künstler zwei Partner gefunden, mit denen er seine Forderung (zumindest teilweise) umsetzen kann: Pampers und Koala Kare.

Das gemeinsame Ziel ist es, in den nächsten Monaten zunächst 5000 Wickeltische in Männer-Toiletten anzubringen. Legend hofft, dass er mehrere Firmen für dieses Thema sensibilisiert hat, damit künftig in jeder männlichen Toilette eine mobile Wickelstation angebracht werden kann.

