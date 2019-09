Berlin

Eine 41-Jährige, die eine Jugendliche auf einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte an den Haaren gepackt und in das Gleisbett gezerrt hat, muss in die Psychiatrie. Die Beschuldigte habe die ihr unbekannte 17-jährige Geschädigte töten wollen, sei allerdings wegen einer erheblichen Erkrankung nicht schuldfähig gewesen, begründete das Landgericht am Montag sein Urteil. Es ordnete die Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Dem 17-Jährigen Opfer war es gelungen, sich vor Eintreffen einer Bahn zur retten.

Die Beschuldigte hatte die 17-Jährige an einem Nachmittag Anfang Februar 2019 auf dem Bahnhof Alexanderplatz unvermittelt attackiert. Sie habe die Geschädigte an den Haaren zur Bahnsteigkante gezogen und dann die auf dem Boden liegende Frau mit beiden Händen in das etwa eineinhalb Meter tiefe Gleisbett gezerrt, so die Anklage. Die Jugendliche sei äußerlich leicht verletzt worden. Sie sei durch die Tat allerdings psychisch erheblich belastet.

Angeklagte hatte gesagt, sie habe sich durch Blicke gestört gefühlt

Die 41-Jährige hatte im Prozess wegen versuchten Totschlags erklärt, sie habe sich durch Blicke gestört gefühlt. Eine Tötungsabsicht wies die Frau, die laut Gutachten seit mehreren Jahren an einer paranoiden Schizophrenie leidet, zurück. Auch Staatsanwältin und Verteidigerin hatten sich für eine Unterbringung in der Psychiatrie ausgesprochen. Ohne Behandlung bestehe die Gefahr weiterer Straftaten durch die 41-Jährige, sagte die Vorsitzende Richterin.

Lesen Sie auch: Frau vor Zug gestoßen: Verdächtiger hatte Kokain im Blut

RND/dpa