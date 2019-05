Bad Bocklet

Ein kurzer Blick in den Kalender hätte drei Jugendlichen in Unterfranken wahrscheinlich Ärger mit der Polizei erspart: Ein 20-Jähriger und zwei junge Mädchen trugen in der Nacht auf Sonntag eine Birke durch Bad Bocklet und wollten diese als Maibaum aufstellen, wie die Polizei mitteilte. Sie seien nach eigener Aussage fünf Tage nach dem eigentlichen Maifest, an dem traditionell bayernweit die Bäume aufgestellt worden sind, zur Tat geschritten, da die Gemeinde dies in diesem Jahr nicht getan hätte. Polizisten fiel das Trio auf.

Bei einer Kontrolle fanden die Beamten bei dem 20-Jährigen unter anderem Cannabis und Marihuana. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler weitere Drogen sicher. Der Maibaum wurde nicht mehr aufgestellt, sondern im Ortskern abgelegt.

Von RND/dpa