Jugendlicher schießt auf Laternenumzug Zwölfjährigem mit Softair-Waffe in den Kopf

Herrnburg

Ruhig ist es am Sonntag in der Herrnburger Hauptstraße in der Nähe des Zollhauses. Ein junges Pärchen geht mit einem Kleinkind spazieren. Von dem Polizeieinsatz und dem Tumult am Samstagabend ist heute nichts mehr zu spüren. Das Pärchen selbst hatte erst zu später Stunde von Bekannten erfahren, was passiert ist, erzählen sie. Vorzeitig hätten sie den Laternenumzug verlassen, der vom Förderverein der freiwilligen Feuerwehr veranstaltet worden war. „Zum Glück, sagen wir jetzt“, meint der Vater.

Mehrere Schüsse verletzen Zwölfjährigen

Am Rande des Festes hatte ein 16-Jähriger gegen 20.10 Uhr mit einer Softair-Waffe um sich geschossen – und dem gemütlichen Abend ein jähes Ende bereitet. Allein drei Schussverletzungen trug ein zwölfjähriger Junge davon. Nach Polizeiangaben ist er zweimal am Bein und einmal am Kopf verletzt worden.

Im Kopf sei ein Plastik-Projektil stecken geblieben. „Der Verletzte ist zunächst im Rettungswagen behandelt und dann nach Lübeck in die Uniklinik gebracht worden“, berichtet Ronny Steffenhagen, Polizeiführer vom Dienst in Rostock. Nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG soll sich der Junge nun aber wieder zu Hause befinden.

Alle Beteiligten kannten sich

Zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 Jahren sind leicht verletzt worden. Sie wurden vor Ort versorgt. Ob es sich um ein Versehen handelt oder der 16-Jährige absichtlich in die Menge geschossen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Alle Kinder und Jugendlichen kannten sich. Befragungen des 16-Jährigen und eines 15-jährigen Begleiters sind noch am Abend auf dem Polizeipräsidium durchgeführt worden.

Fest steht: Der 15-jährige Begleiter hatte die Waffe dabei. „Wir haben diese sichergestellt. Dem ersten Anschein nach ist sie erwerbsscheinfrei und legal zu haben“, erläutert Ronny Steffenhagen. Überprüft werden muss nun die Höhe des Luftdrucks der Waffe. Möglicherweise hätte diese, wenn die Druckbelastung zu hoch ist, von dem Jugendlichen nicht mitgeführt werden dürfen.

Die täuschend echt aussehenden Waffen sind frei verkäuflich, sofern sie eine Geschossenergie von unter 0,5 Joule haben. Zur Erklärung: Ein Joule ist die nötige Energie, um einen zwei Kilogramm schweren Körper auf einen Meter pro Sekunde zu beschleunigen. Zudem dürfen die Waffen nicht wie echte Schusswaffen aussehen. Laut Waffengesetz zählen sie andernfalls zu den sogenannten „Anscheinswaffen“, die nicht in der Öffentlichkeit geführt werden dürfen.

Wie der 16-Jährige letztlich an die Waffe kam, ob er diese dem 15-Jährigen abgenommen oder der 15-Jährige diese freiwillig übergeben hatte, muss ebenfalls noch ermittelt werden. Die beiden Jugendlichen sind am Abend ihren Eltern übergeben worden. Ermittelt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung.

