Bratislava

Er wollte seiner Freundin eine Freude machen und starb dabei: Beim Aufstellen eines Maibaums ist ein 17-Jähriger in der Slowakei von dem umstürzenden Stamm erschlagen worden. Wie die Polizei auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, ereignete sich das Unglück in der Nacht auf Mittwoch in der Gemeinde Brezovica im Norden des Landes.

Die Mutter des Opfers berichtete in den Mittwochabendnachrichten des TV-Senders Markiza, ihr Sohn habe gemeinsam mit Gleichaltrigen in der Nacht mehrere Maibäume vor Privathäusern aufgestellt. Damit wollten die jungen Männer ihre darin wohnenden Freundinnen überraschen.

Jugendlicher von Maibaum erschlagen: Polizei untersucht Schuldfrage

Vor einem der Häuser sei es dann aber zu dem Unglück gekommen. Die Polizei gab an, die Schuldfrage werde noch untersucht.

Von RND/dpa